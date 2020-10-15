На Неделе российского бизнеса РСПП обсудили отраслевые эффекты от внедрения сетей 5G Фото: материалы пресс-служб

Главной темой онлайн-форума стало внедрение сетей мобильной связи пятого поколения и их влияние на отрасли и эффективность бизнеса.

Руководители крупнейших российских компаний поделились видением и итогами цифровой трансформации в различных секторах экономики, включая автомобилестроение, электроэнергетику, логистику и другие. В обсуждении повестки дня приняли участие генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, генеральный директор ПАО «Соллерс» Вадим Швецов, председатель совета директоров группы компаний «ЕСН» Григорий Березкин, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев, генеральный директора SAP CIS Андрей Филатов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Холдинговая компания Интеррос» Ольга Войтович.

«На этапе регистрации мы традиционно проводим опрос участников Недели российского бизнеса по повестке дня. По итогам текущего опроса 53% участников уже рассматривают использование технологии 5G в своем бизнесе, а 38% считают, что пока недостаточно информации для принятия решения. 55% опрошенных считают, что предприятия готовы и нуждаются во внедрении новых цифровых технологий уже сейчас, 25% уверены, что российский бизнес сильно отстает от западного и без скорейшей цифровой трансформации станет неконкурентным. Наибольшее влияние сети связи нового поколения окажут на промышленность (24%), торговлю (16%), образование (15%), здравоохранение (14%), индустрию развлечений (13%), ЖКХ (10%), геологоразведку (8%). Важно отметить, что новое поколение технологии мобильных сетей связи формировалось на основе ожиданий и требований бизнеса. У нас большие надежды на внедрение сетей 5G, которые призваны сыграть свою роль в ускорении экономического роста, повышения конкурентоспособности бизнеса и страны в целом», — подчеркнул в своем выступлении президент РСПП Александр Шохин.

«Цифровая трансформация включена в пять главных национальных целей развития, что говорит о высшем приоритете этого направления на уровне страны. Сейчас наша задача номер один — за максимально короткий период обеспечить вовлечение пользователей экосистемы портала госуслуг во взаимодействие с бизнесом. Речь идет о заключении сделок, подписании договоров с коммерческими компаниями. Бизнес выиграет от этого процесса уже в ближайшее время. Важно также дать возможность бизнесу хранить документы в электронном виде и в таком же виде предоставлять их по запросу контролирующих органов, таким образом минимизируя издержки. Взаимодействие государства, бизнеса и человека должно быть перестроено», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Как мы видим по сегодняшним выступлениям, со стороны крупнейших компаний страны и бизнеса в целом есть спрос на сети пятого поколения. Но все еще есть недостаток информации. В этой связи считаем очень важной задачей в ближайшее время развернуть отраслевые полигоны для тестирования и доработки прикладных цифровых сервисов на базе 5G. Полигоны должны быть созданы для предприятий из разных отраслей, чтобы показать, как 5G изменит производственные и бизнес-процессы, взаимодействие поставщика и клиента, как повысить производительность труда, где новые источники роста и прибыли. Если предыдущие поколения связи создавались в первую очередь для потребителя — человека, то 5G появилось под задачи бизнеса, для взаимодействия не людей, а машин и устройств», — сказал председатель комитета РСПП по цифровой экономике, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.