В тульской и новомосковской колониях временно прекращаются краткосрочные свидания Фото: Алексей ФОКИН

С завтрашнего дня, с 15 октября, в Туле в СИЗО-1 и Новомосковске в СИЗО-4, будут введены особые ограничения. Они будут связаны с недопущением распространения коронавирусной инфекции среди осужденный и сотрудников УФСИН.

Так в СИЗО-1 и СИЗО-4 прекращаются краткосрочные свидания за исключением тех, что проходят с адвокатами и другими работниками юриспруденции. Также временно прекращается и прием посылок и передач за исключением лекарств и предметов медицинского назначения. Помимо этого двух СИЗО ограничат посещение представителей различных органов и организаций.

Об отмене введенных ограничений будет сообщено дополнительно на официальном сайте УФСИН России по Тульской области.