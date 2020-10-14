В Туле государственный архив прекратил очный прием граждан

Стало известно, что «Государственный архив Тульской области» приостановил очное обслуживание посетителей. Связано это с неблагоприятной эпидобстановкой в регионе, а именно с коронавирусом.

Так в здании архива временно закрылись несколько читальных залов: №№ 1, 2, 3. Также, прекратился временно очный прием запросов посетителей, теперь его можно подать в электронной форме через портал гос и муниципальных услуг по региону. Узнать всю подробную информацию туляки могут еще и на официальном сайте тульского архива. При этом, ответы по ранее принятым запросам будут отправлены всем заявителям по почте.

Однако идет и прием обычной почты, поступивших по адресу госархива: 300041, город Тула, проспект Ленина, дом 44а.

Телефон для справок: 8(4872)36-22-10.