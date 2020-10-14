В Туле обеззаразили мемориал энергетикам и несколько центральных улиц Фото: материалы пресс-служб

Каждый день в Туле около 300 единиц общественного транспорта проходят санитарную обработку как внутри, так и снаружи. При этом 60 остановочных павильонов тоже проходят обработку дезсредствами на постоянной основе.

Однако, специалисты не забывают и про общественные места. Так сегодня, 14 октября, продезинфецировали территорию мемориала энергетикам – героям Великой Отечественной войны. Там обработали специальными средствами пешеходные дорожки, лавочки, конструктивные элементы мемориала.

А утром обеззаразили тротуары на ул. Менделеевской, Никитской, Дзержинского, в Садовом переулке и на Крестовоздвиженской площади.