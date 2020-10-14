В тульском экзотариуме состоится "Путешествие в страну дикобразию" Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 17 октября, в тульском экзотариуме состоится «Путешествие в страну дикобразию». Мероприятия пройдут в 12:00 и 15:00 по мск.

Детей и их родителей ждут игры и забавы, знакомство с историей появления в Туле Чарли и Чапы, а также художественный мастер-класс. Посетители зоопарка узнают, кто такие дикобразы, изучат их семейный альбом и даже сами ненадолго станут дикобразами. В конце встречи каждый посетитель сможет покормить колючих зверьков.

Помимо этого, каждый может принести с собой горсть каштанов для дикобразов, которыми они потом полакомятся.