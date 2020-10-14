Удар в сердце: тулячка из-за ревности убила своего бывшего сожителя Фото: Алексей ФОКИН

46-летняя жительница Тулы пойдет под суд за совершенное ею уголовное преступление. Женщина обвиняется в убийстве своего бывшего сожителя, сейчас в отношении нее завели уголовное дело.

А дело было так: находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленница узнала, что ее бывший сожитель сейчас живет с другой девушкой. Так, под влиянием сильной ревности, она пришла домой к мужчине и убила его ножом в сердце.

Сообщается, что перед совершением убийства женщина не так давно освободилась из колонии. Там она отбывала наказание на причинение тяжкого вреда здоровью тому же мужчине.