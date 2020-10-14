Тульская санавиация спасла жизнь жителю Чувашии Фото: материалы пресс-служб

С острым тяжелым инсультом на стол нейрохирургического отделения попал Житель Чувашии. Мужчину экстренно прооперировали в Тульской областной клинической больнице. После того как пациент пришел в стабильное состояние, его отправили самолетом санавиации на родину — в Чувашскую Республику.

В Чебоксары самолет вылетел 12 октября, а через 4,5 часа он уже приземлился в указанном пункте. По дороге транспортное средство заправлялось в Рязанской области и Мордовии.

На борту самолета пациентов сопровождали врач и фельдшер авиабригады.