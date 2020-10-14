В Туле стажер юриста развел клиента на 300 000 рублей Фото: Алексей ФОКИН

Стажер юриста «Тульского центра правовой защиты» попал в Советский районный суд за мошенничество. Теперь горе-стажеру грозит лишение свободы и колония общего режима.

А дело в том, что 18 октября прошлого года 30-летний мужчина, являясь стажером юриста компании, убедил мужчину, который обратился в центр правовой защиты, что за 300 000 рублей он поможет ему освободить человека из-под стражи. Однако у стажера таких законных полномочий не было. Уже на следующий день, положив в карман названную сумму, мужчина обманул потерпевшего и не выполнил обещанного.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему в наказание два года в исправительной колонии.