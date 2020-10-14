Жительница Тульской области прилюдно оскорбила судебного пристава и угрожала судье расправой Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу г.Щекино привлекли к уголовной ответственности за ее нецензурную речь и неэтичное поведение.

Установлено, что женщина, находясь в здании районного суда, публично и нецензурно высказалась в адрес находящегося при исполнении судебного пристава. Тем самым подсудимая оскорбила его, унизив честь и достоинство представителя власти. Помимо этого, гражданка угрожала судье физической расправой.

За такое агрессивное поведение в отношении буйной женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).