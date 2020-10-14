Житель Тульской области угнал у соседа мопед

В Куркинском районе мужчина угнал у соседа мопед. 63-летний житель одной из деревень хранил транспортное средство в сарае около дома. Но утром он там его не обнаружил.

Полицейские обнаружили мопед неподалеку от деревни со следами механических повреждений, полученных, предположительно, в результате падения во время поездки. В дальнейшем удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен сосед потерпевшего.

- По предварительным данным, 21-летний безработный местный житель ночью забрал мопед без разрешения владельца и катался на нем по окрестности, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".