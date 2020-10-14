В Тульской области Роспотребнадзор из-за коронавируса ограничил прием посетителей

Управление Роспотребнадзора по Тульской области ограничило прием посетителей. Причина - сложившаяся эпидемиологическая обстановка.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели могут подавать заявления в электронном виде. Их также информируют, что срок предоставления санитарно-эпидемиологического заключения в электронном виде сокращен до 20 календарных дней.

Также ограничили прием посетителей территориальные отделы ведомства в Алексине, Новомосковске, Ефремове, Щекине. Направить письменное обращение в Управление или территориальные отделы возможно почтовым отправлением или опустить его в бокс для приема корреспонденции, размещенный при входе в здание.