В Туле продолжают восстановление водоразборной будки на территории краеведческого музея

фото: Тула ушедшего века Фото: соцсети

В Туле продолжается активная работа по спасению последней водоразборной будки. Сейчас будка со старого места перенесена во двор краеведческого музея. На выходных началась работа во восстановлению стен из бревен, окон и косяков.

Однако некоторые материалы и предметы от будки приходится заменять новыми, так как некоторые старые элементы уже прогнили или испортились. Однако, как сообщили сами активисты, что 90-95% материала все же осталось родным. Также к тулякам для восстановления исторического объекта присоединился еще и потомственный мастер по срубам из Вологды.

Работы по восстановлению исторического облика будки продолжаются.