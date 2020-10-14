60 мобильных телефонов пытались перекинуть курьеры из Московского региона в тульскую колонию Фото: материалы пресс-служб

В тульскую исправительную колонию №4 пытались пронести 60 мобильных телефонов, 38 зарядных устройств, 2 Wi-Fi роутера, 4 флэш-карты, 10 гарнитур к мобильным телефонам и 2 MP3-плеера. Такую мощную поставку техники методом переброса на территорию колонии пытались осуществить трое жителей Московской области, но их остановили оперативники совместно с кинологами.

Досмотрев граждан, правоохранители обнаружили у них 22 свертка обмотанных канцелярским скотчем, внутри которых и находились гаджеты, комплектующие к ним и другую вышеперечисленную технику. При этом, как выяснилось, что все это предназначалось лишь одному из осужденных ИК-4, в отношении которого сейчас проводится проверка.

60 мобильных телефонов пытались перекинуть курьеры из Московского региона в тульскую колонию Фото: материалы пресс-служб

По данному факту в отношении злоумышленников составлены протоколы об административном правонарушении.