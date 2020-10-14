Погода в Туле 14 октября: днем малооблачно, а ночью будет дождь Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 14 октября, в Туле будет малооблачная погода днем и пасмурная вечером, при этом будет достаточно тепло. В дневное время температура воздуха поднимется до +17...+19 градусов, без осадков. Вечером же небо станет пасмурным, а столбик термометра немного опустится до +13...+16 градусов.

Ветер будет дуть умеренный южный-восточный 3,5 м/с. Атмосферное давление нормальное 744 мм.рт.ст.

Ночью синоптики обещают дождь и температуру в пределах +12...+13 градусов.