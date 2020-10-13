В Тульских ящиках буккроссинга нашли сектантскую литературу

Представители Тульской епархии провели проверку уличных ящиков буккроссинга в различных частях областной столицы.

В результате проверки сотрудники и волонтеры епархии нашли большое количество сектантской литературы. Помимо этого, попадаются книги с оккультной и псевдоцелительской направленности. Тульская епархия отмечает, что главная опасность сектантов в том, что они могут аналогичным способом распространять и другую запрещенную законом литературу, например, экстремистского характера.

Так, в одном из рейдов была обнаруженная переведенная в Туле иностранная сектанская литература. Как сообщают сотрудники епархии, в ящики буккросинга их подбрасывал и подбрасывает один и тот же человек.