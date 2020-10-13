Почти 2 года тулячка проведет в тюрьме за хищение двух чужих автомобилей Фото: Алексей ФОКИН

Жительницу областной столицы осудили в Ленинском районном суде за хищение двух чужих автомобилей. При этом, хищение было реализовано оригинальным и продуманным способом.

Так, 26 ноября 2019 года подсудимая находилась на парковке во дворе многоквартирного дома в одном из поселков Ленинского района. Женщина вызвала на место эвакуатор. Представившись сотрудником УК, она приказала водителю эвакуатора погрузить на платформу сначала автомобиль марки «CHERY», а затем автомобиль марки «ГАЗ». После этого эвакуатор уехал с места происшествия.

Позже украденные автомобили женщина сдала в пункт металлолома. Своими действиями злоумышленница причинила владельцам авто вред почти в 90 000 рублей.

Суд признал женщину виновной. В наказание ей назначили 1 год 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.