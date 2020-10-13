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Зловонный запах окутал тульские улицы

Туляки заметили в воздухе запах фекалий
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Зловонный запах окутал тульские улицы

Зловонный запах окутал тульские улицы

Фото: Алексей ФОКИН

С 16:00 жители областной столицы стали замечать, что на улице чем-то дурно попахивает. Аромат фекалий заполонил район Зеленстроя, улицы Рязанской, Городского переулка и разнесся по другим частям города. Об этом сообщили жители города в редакцию «Комсомолки».

Однако, по словам администрации никаких аварий на коллекторах не зафиксировано и заявления от горожан в ЕДДС не поступало.

Поэтому причина зловония в южной части Тула пока остается неразрешенной загадкой.