15 октября в Туле пройдет большая "Параспартакиада" для детей с ограниченными возможностями Фото: Алексей ФОКИН

В четверг, 15 октября, в Туле пройдет большой спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями. В нем примут участие свыше 100 юных туляков из 17 муниципалитетов региона.

Соревнования пройдут в формате «веселых стартов», где дети поборются за победу в одной из пяти номинаций: «Самый активный», «Самый смелый», «Самый быстрый», «Самый ловкий», «Самый сильный».

Праздник начнется в 10:00. В это время все участники и гости праздника поучаствуют в тематических настольных играх: хоккей, «колесо фортуны» , перемещение шаров по балансирующему столу.

В 11:00 начнется само соревнование. Участников ожидают такие испытания как бег с препятствиями, упражнения с мячом, работа с лего и другие задания. В перерывах между этапами туляков порадуют выступления хореографических и вокальных коллективов. Всем командам, одержавшим победу, будут вручены дипломы и памятные подарки.

Место проведения: г. Тула, ул. Металлургов, д. 22-а.