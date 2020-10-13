Тульский бизнесмен обманул иностранца на 1,1 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В мошенничестве в особе крупном размере обвиняется 33-летний житель Тулы. Ранее обвиняемый был учредителем сразу двух фирм, которые занимаются консалтингом и изготовлением палаток. И вот к нему за услугами обратился уроженца Азербайджана, хотевший изготовить три палатки. Его-то туляк и «нагрел» на миллион рублей.

Поняв, что иностранец плохо владеет русских языком, злоумышленник подготовил документы, где собственниками изготовленных киосков являлись третьи лица. Предприниматель же имел право пользоваться указанными объектами только по договору концессии за вознаграждение. Однако, получив оплату за первый месяц , обвиняемый «перекрыл» иностранцу доступ в необходимые киоски. Так уроженец Азербайджана потерял более 1,1 млн рублей.

Суд признал туляка виновным и назначил ему в качестве наказания 3,5 года в колонии общего режима. Киоски же вернули их законному владельцу.