От дома до асфальта: тульские приставы распродадут имущество должников Фото: Алексей ФОКИН

УФССП России по региону сообщают о новом аукционе, где лотами будет служить арестованное имущество должников. Так, на торги выставят арестованные жилые и нежилые постройки на сумму в 116 411 000 рублей.

Участникам аукциона будут предложены нежилые помещения, земельные участки, квартиры, асфальтовое покрытие, жилой дом. Торги пройдут в онлайн-режиме на электронной торговой площадке. Аукцион состоится 22 октября в 10:00 по мск.

Чтобы принять участие, необходимо подать соответствующую заявку с документами, , подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.