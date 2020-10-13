В Туле одно ООО задолжало своим сотрудникам свыше 2,6 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники прокуратура Пролетарского района проверила ООО «Металлика» на соблюдение трудового законодательства. В ходе проверки «за душой» у организации был обнаружен крупный долг по заработной плате своим работникам.

Как оказалось, что организация задолжала своим 67 сотрудникам зарплату на сумму свыше 2,6 млн рублей. В связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление. К административной ответственности были привлечены директор организации и юридическое лиц.

На данный момент весь долг по зарплате перед сотрудниками погашен.