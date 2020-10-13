В тульской области одно предприятие незаконно сбрасывало сточные воды в руке Дон Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Кимовской прокуратуры совместно с эко-активистами провели проверку исполнения требований об охране окружающей среды ООО «Донской». Причиной тому стала информация о несанкционированных сбросах сточных вод в реку Дон.

В ходе проверки обнаружилось, что предприятие действительно сбрасывало сточные воды в реку Дон, не имея решения на пользование водного объекта. Помимо этого, организация не внесла в нормативы сведения об опасных отходах 4 класс, также не обнаружили проверяющие и паспорта отходов и сведений о выбросе загрязняющих веществ в атмосферу.

Так, за выявленные нарушения директор предприятия получил штраф в размере 33 000 рублей. После проверки все недочеты были исправлены.