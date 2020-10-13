Вандалы выдернули два храма у арт-объекта в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Один из арт-объектов в центре Тулы понес убытки из-за вандалов. Так, со скульптурной композиции «Исторический центр города» исчезли сразу два храма.

Арт-объект находится на улице Советской с апреля 2016 года. Представляет он собой некую карту достопримечательностей областной столицы, сделанной из бронзы. Однако, карта эта не современная, а представляет Тулу 1913 года, отображая центр областной столицы. На ней расположились такие достопримечательности как Тульский кремль, Успенский собор с колокольней, храмы и другие здания, который насчитывалось свыше 30 штук.

Однако на сегодняшний день двух достопримечательностей на карте не хватает. Кто-то неизвестный вытащил из карты Покровский храм и Спасскую церковь. Кто мог сделать это — пока неизвестно. Сотрудники полиции выясняют детали случившегося.