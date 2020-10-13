В Туле на перекрестке улиц Болдина и Орловской BMW не уступил дорогу пожарным Фото: соцсети

Сегодня утром, 13 октября, в Туле на перекрестке улиц Болдина и Орловской произошло эпичное ДТП. Дорогу не поделили неуступчивый автомобиль BMW и пожарная машина.

О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Причиной аварии стало то, что элитная иномарка выезжая с улицы Орловской, решила проскочить мимо проезжающей по улице Болдина с включенными сигнальными маячками и сереной пожарной машины. Но даже лошадиная сила BMW оказалась не настолько сильна, как скорость автомобиля МЧС. По предварительной, водитель иномарки просто не заметил пожарных из-за стоящего слева автомобиля.

В результате ДТП у иномарки сильно страдает передняя часть автомобиля. Однако все обошлось только лишь автоповреждениями, пострадавших в аварии нет.