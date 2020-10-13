Житель Тульской области, вернувшись из Турции, заплатит штраф за несданный тест на COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Житель Киреевского района попал в местный суд за то, что не сдал тест на коронавирус. Из-за этого его привлекли к административной ответственности.

Дело в том, что прибывши в родные края из Турции, мужчина не сдал в установленные сроки тест на коронавирус и не разместил его результаты на портале госуслуг. Своим бездействием житель Тульской области нарушил требования главного санитарного врача и требования законодательства.

По итогу, мужчину признали виновным и назначили в качестве наказания штраф в размере 15 000 рублей.