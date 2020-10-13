Тульская студентка снимала порноролики с участием женщин и кобелей

Тульская студентка снимала порноролики с участием кобелей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили одну 26-летнюю студентку вуза за ее незаконный и шокирующий кино-бизнес. Девушка изготавливала и продавала порнографические материалы с участием братьев наших меньших.

Установлено, что примерно пять лет назад знакомый девушки предложил ей стать актрисой одного необычного порноролика. «Изюминкой» этого видео было в том, что ее партнером будет не человек, а собака. И девушка согласилась. А дальше ее актерская и режиссёрская деятельность продолжилась. Обвиняемая не только снимала такие видеоролики, но еще и находила и подбирала новых исполнителей, предоставляя квартиру для съемочного процесса. Помимо этого специальную тренировку проходили и будущие хвостатые порнозвезды.

Отметим, что все снятые видеоролики дальше продавались в интернете. Всего в коллекции обвиняемой насчитали около десяти порнороликов.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. ф