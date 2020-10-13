В Туле увеличится количество автобусов по маршруту №52В Фото: Алексей ФОКИН

В Туле состоялась встреча городских представителей власти с жителями деревни Малая Еловая. Так туляками обсудили вопросы, которые относятся к движению общественного транспорта.

По словам местных жителей, автобусы, идущие по маршрутам №125 и №52В ходят с недостаточной частотой мимо населённого пункта. Отметили еще жители деревни об уличном освещении дорог, проходящих через территорию деревни.

Так, послушав все дорожные замечания от туляков, было принято решение увеличить количество рейсов по маршруту №52В (ТЦ Макси — Нижние Присады — ТЦ Макси). Также, в деревне будет проработан вопрос и дорожного освещения.