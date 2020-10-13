Молодая пара из Тульской области сядет в тюрьму из-за наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

Суд вынес приговор 24-летней жительнице Щекино, а также ее 22-летнему сожителю. Пара обвиняется в хранении и попытке продать наркотические вещества.

Установлено, что в феврале 2020 года девушка и парень приобрели 55,6 грамм «соли». Купленный товар они планировала расфасовать на маленькие дозы, чтобы потом продать. Однако весь противозаконный план у молодой пары провалился. При попытке продажи их задержали сотрудники полиции. При этом, при обыске их квартиры правоохранители обнаружили еще и марихуану , «соль» и 4 грамма неизвестного вещества , которые парень приобрел для личного пользования.

Суд признал пару виновными и назначил в наказание им лишение свободы с отбыванием в колонии общего режима. Девушка пробудет за решеткой 11 лет, а ее сожитель — 12 лет.