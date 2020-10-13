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13 октября центральные улицы Тулы окажутся без холодной воды

Публикуем отключаемые от водоснабжения адреса
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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13 октября центральные улицы Тулы окажутся без холодной воды

13 октября центральные улицы Тулы окажутся без холодной воды

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 октября, несколько улиц в центре Тулы останутся временно без холодной воды. Это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ, сообщает «Тулагорводоканал».

Так, 13 октября с 10 часов утра холодную воду перекроют по следующим адресам:

улица Перекопская, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 7-а, 8, 9, 10

улица Некрасова, 5, 7, 9, 11, 54

улица Ершова, 27, 29

улица Буденного, 94

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.