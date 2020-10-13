13 октября в Туле погода будет теплой, а небо облачным Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 13 октября, в Туле будет переменная облачность и теплая осенняя погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до показателя +15...+18 градусов, осадков не будет. Вечером же небо станет ясным, а столбик термометра немного опустится до +12...+15 градусов.

Ветер будет дуть умеренный южный 3,0 м/с. Атмосферное давление нормальное 746 мм.рт.ст.

Завтра, 14 октября, в Туле будет аналогичная погода — переменная облачность и +18 градусов днем.