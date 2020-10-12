"Пейзажи Ясной Поляны" откроются в Туле 13 октября Фото: материалы пресс-служб

Во вторник, 13 октября, в галерее «Ясная Поляна» в Туле откроется выставка пейзажей из фондов музея. В экспозиции будет представлено 50 живописных работ, тех художников XX века, которые отобразили яснополянские красоты на своих полотнах.

Так, в Ясной Поляне свои работы создавали такие художники как С.Н. Салтанов, В.Н. Мешков, В.Ф. Гильберт, В.С. Константинов, А.В. Ванециан, Т.А. Горчакова, Б.В. Щербаков и многие другие.

Выставка откроется 13 октября в 17:00 по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 12. Работать она будет со вторника по воскресенье с 11:00 о 18:00. Закроется выставка 13 декабря 2020 года. При себе необходимо иметь защитные маски.