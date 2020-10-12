Житель Тульской области под предлогом гуманитарной помощи попытался передать заключенным мобильные телефоны в ведрах с краской

Житель Тульской области под предлогом гуманитарной помощи попытался передать заключенным мобильные телефоны и комплектующие к ним Фото: материалы пресс-служб

В исправительной колонии №7 произошел новый случай креативной доставки запрещенных предметов для заключенных. Так, под видом гуманитарной помощи на территорию колонии попытался пройти житель тульской области.

Запрещенка в виде мобильных телефонов и комплектующих к ним были обнаружены в ведре с краской. Оказалось, что ведро имело двойное дно. Туда-то курьер и положит свою посылку. Так, гуманитарный помощник запрятал в ведра 4 мобильных телефона, 2 Wi-Fi роутера, 19 сим-карт, зарядные устройства и USB-провода.

Сейчас в отношении 41-летнего курьера составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Все изъятое было запечатано и передано в суд. В настоящее время сотрудники колонии проводят проверка.