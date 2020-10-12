В Туле назвали имя главного судебного пристава по региону

В Туле назвали главного судебного пристава по региону Фото: материалы пресс-служб

В Туле в представили врио главного судебного пристава Тульской области Эдуарда Кононова. Новый главный судебный пристав был объявлен в присутствии руководства области и коллектива регионального УФССП России.

Отметим, что с 2009 года Эдуард Кононов работает в органах юстиции. Ранее судебный пристав замещал должность заместителя руководителя УФССП России по Орловской области. Эдуард Кононов неоднократно получал заслуженные ведомственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.