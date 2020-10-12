Жительница Тульской области попрощается со свободой на семь лет за пьяную езду и смертельное ДТП Фото: Алексей ФОКИН

49-летней ранее судимой жительнице Щекино вынесли приговор в районном суде. Женщина обвинялась в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека.

А произошел трагический случай еще ночью 3 февраля. По дороге Лапотково-Ефремов - п. Теплое за рулем автомобиля CHEVROLET LANOS ехала подсудимая, при этом она была в нетрезвом состоянии и была лишена водительских прав. В какой-то момент женщина нажала на педаль газа посильнее, превысив установленную скорость, и во время движения врезалась в дорожное ограждение. От этого иномарка загорелась и врезалась в один из прицепов фуры. В результате ДТП погибла 36-летняя пассажирка автомобиля.

За это женщина получила уголовное дело и попала в суд. Так, неосторожную автоледи признали виновной и назначили ей 7 лет лишения свободы в колонии-поселении и запретили садиться за руль в течение трех лет. Помимо этого, подсудимая выплатит штраф в размере 1,5 млн рублей в пользу несовершеннолетних детей погибшей.