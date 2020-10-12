В Тульской области в одной из общеобразовательных школ были найдены коронавирусные нарушения Фото: Алексей ФОКИН

Региональный Роспотребнадзор продолжает проверять образовательные учреждения в Тульской области на предмет соблюдения санитарно-эпидемических норм. Всего сотрудники Управления проверили 48 образовательных организаций.

На прошлой неделе, 5 по 9 октября, специалисты посетили 26 общеобразовательных и 18 дошкольных учреждений. Также, проверка прошла в трех учреждениях дополнительного образования, в одном учреждении среднего профессионального образования. Во всех точках смотрели на соблюдение антикоронавирусных рекомендаций.

Так в одном из учреждений общеобразовательных учреждений были выявлены нарушения, за которые административным делом было наказано ответственно лицо. Материалы по данному делу были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.