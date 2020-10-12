В сентябре месяце в Тульской области родилось 958 малышей Фото: Алексей ФОКИН

За прошлый месяц в Тульской области родилось 958 малышей - 476 девочек и 482 мальчика. Об этот сообщает комитет ЗАГС.

Так самыми востребованными у родителей именами для мальчиков стали Иван, Денис, Матвей, Глеб, Артем и Максим, а среди девочек — Анастасия, Алиса, Варвара Ксения и Милана. Самыми редкими именами для малышей стали Пелагея, Серафима, Марфа, Елисей и Самсон.

Также, в сентября регион отличился и большим количеством свадеб. Так, брак в сентябре заключила 861 пара. За сентябрь месяц самым молодым женихом стал 19-летний юноша, а самой молодой невесте было 16 лет. При этом самыми взрослыми молодеженами стали 89-летний жених и 75-летняя невеста.