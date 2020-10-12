В Тульской области молодой и пьяный водитель врезался в опору ЛЭП Фото: материалы пресс-служб

Воскресенье вечером, 11 октября, на улице Наркомовская в городе Донской произошло одиночное и пьяное ДТП. Участником стал автомобиль Volkswagen Polo.

Так, в 19:30 по мск, двигаясь по улице, 26-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» съехал с дороги и въехал в опору линии электропередачи. Отметим, что молодой человек был в пьяном состоянии (0,367 мг/л).

В результате ДТП пострадала 24-летняя пассажирка автомобиля. Она получила различные травмы и была доставлена в больницу.