В Туле на улице Болдина молодая автоледи на "Матизе" устроила ДТП Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 10 октября, в Туле на улице Болдина произошло ДТП. Участниками аварии стали малолитражка Daewoo Matiz и Chevrolet Niva.

Произошел несчастный случай в 9:00 по мск. На дороге 21-летняя автоледи за рулем автомобиля Daewoo Matiz, по предварительной информации, поворачивая налево, не уступила дорогу встречному автомобилю и столкнулась с Chevrolet Niv. За рулем второго авто находился 40-летний мужчина.

В ДТП пострадала 60-летняя пассажирка автомобиля «Chevrolet Niva». Она получила различные травмы и после оказания медпомощи была отпущена.