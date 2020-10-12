В ДТП под Тулой пострадало два маленьких ребенка и вместе с ними девушка Фото: материалы пресс-служб

В минувшую пятницу, 9 октября, на 49-ом километре автодороги «Тула - Новомосковск (новое направление)» в Новомосковском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадало два ребенка и взрослый.

Так, в 12:20 по мск 30-летняя автоледи на Audi Q7, перестраиваясь, не уступила дорогу и тут же столкнулась с автомобилем Lada Granta, за рулем которой сидела 29-летняя девушка.

В результате ДТП пострадали два маленьких пассажира отечественного автомобиля: мальчики четырех и двух лет, а также сама водитель Lada. Дети получили незначительные травмы. Однако все трое пострадавших были госпитализированы.