В Тульской области из-за коронавирусных нарушений закрыли одну торговору точку и два общепита

Специалисты регионального Роспотребнадзора продолжает проводить проверки в организациях торговли и общепита в условиях распространения коронавируса. Так за минувшую неделю проверка прошла в более 40 объектах.

По результатам коронавирусного рейда сотрудники Управления составили 11 протоколов в отношении организаций торговли и общепита. Так, временное закрытие получили одна торговая тока и два общепита. За несоблюдение коронавирусных рекомендаций закрылось ООО «Вкусный» в Заокском районе, одна точка общепита в Туле: ИП Рагимов Г.Ч.о, и в Веневском районе: ИП Дедов М.А..

Отметим, что в связи с неблагоприятной эпидобстановкой в регионе такие проверки Роспотребнадзора проходят на постоянной основе.