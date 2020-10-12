В Туле уровень реки Воронки поднялся на полметра из-за работы бобров Фото: соцсети

Жители Привокзального района Тулы устроили настоящие детективные работы по поводу поднявшегося уровня воды в реке Воронке. Как сообщили туляки в соцсетях, что уровень воды за месяц поднялся на полметра.

Так, выйдя на место происшествия жители областной столицы обнаружили бобровая плотину. Тут вывод пришел сам по себе.

Оказывается, что причиной тому стала деятельность бобров, которая превратилась в плотину и подняла воронку на полметра.