В тульских многоэтажках продолжают устанавливать и ремонтировать лифты Фото: Алексей ФОКИН

В этом году в тульских многоэтажках планировалось заменить 183 лифта. Сейчас же 113 из них введено в эксплуатацию, а 64 смонтированы и ждут одобрения Ростехнадзора. На 54 лифтах сейчас идут монтажные работы.

Также, около на 70 лифтах планируют начать ремонт в следующем году. Всего же в ремонте нуждаются около 400 подъёмных механизмов.

Отметим, что окончание всех работ монтировочных работ в тульских домах датируется 1 декабря. Так, все отремонтированные и нововведенные лифты должны заработать с началом зимнего сезона.