В Туле на улице Рязанская столкнулись легковушка и "ГАЗель": пострадали три человека

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Сегодня утром, 12 октября, в Туле на улице Рязанской произошло серьезное ДТП, котолрое собрало огромную автомобильную пробку на дороге. Произошло все около 7:00 по мск. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

На дороге столкнулись автомобиль "Лада" под управлением 50-летнего водителя и «ГАЗель», за рулем которой сидел 57-летний мужчина. По предварительной информации, в аварии пострадали два пассажира «Лады»: 25-летний мужчина и 31-летняя женщина, а также сам водитель легковушки.

Все детали и обстоятельства ДТП выяснять сотрудники ГИБДД.