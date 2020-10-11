В Туле на улице Металлургов в тройном ДТП пострадала девушка

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Вчера вечером, 10 октября, в Туле по улице Металлургов произошло серьезное тройное ДТП. Напротив дома №71а столкнулись два легковой автомобиль «Форд Фокус», «Шевроле Лачетти»и маршрутка.

По предварительной информации, при движении в сторону улицы Гастелло ехали две вышеупомянутые иномарки. В какой-то момент водитель маршрутки, который следовал в сторону ул.Ложевой, резко решил повернуть налево. Из-за этого автомобиль «Форд» не успел оттормозиться, как и второй автомобиль, который не успел избежать столкновения.

На месте работали сотрудники скорой помощи. В аварии пострадала пассажирка автомобиля “Форд”. Обстоятельства ДТП устанавливаются.