В Туле полицейские продолжают проводить "масочные" рейды Фото: материалы пресс-служб

Тульские полицейские продолжают осуществлять “масочные” рейды по общественным местам областной столицы. Особенно тщательно проверяются места массового скопления людей, магазины и общественных транспорт.

Отметим, что в регионе обязательным “масочный” режим был продлен до конца этого года. В связи с этим, полицейские напоминают людям о соблюдения санитарных норм и использовании СИЗ. Так, ношение защитных масок необходимо в магазинах, общественном транспорте, на остановках и в местах общего пользования. Отметим, что “масочные” рейды проходят в Туле каждый день, а нарушители режима получают протоколы об административном правонарушении.

Также, внимание уделяется тем тулякам, которые вернулись из-за рубежа. Напомним, что в течение трех дней после приезда в родные края каждый человек обязан сдать тест на коронавирус и разместить результаты анализа на портале госуслуг.