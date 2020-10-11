С Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности жителей Тульской области поздравил глава региона

Сегодня многие жители Тульской области отмечают свой профессиональный праздник - День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник устанавливается ежегодно во второе воскресенье октября.

В связи с этим, жителей региона и работников с/х и перерабатывающей промышленности поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Из года в год, работая на земле, сохраняя лучшие традиции многих поколений сельских тружеников, вы вносите большой вклад в развитие отрасли и региона в целом.

Правительство Тульской области уделяет серьезное внимание агропромышленному комплексу, внедряет меры поддержки аграриев, способствует привлечению в отрасль инвестиций. Вместе мы активно работаем над освоением внешних рынков, обеспечивая реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Благодарю вас за напряженный труд, верность призванию и ответственное отношение к делу.

Уверен, что нацеленность на результат и любовь к своей земле будут и дальше способствовать развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности Тульской области.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых профессиональных достижений!

С праздником!, - Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.