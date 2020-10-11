Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Жительнице Тульской области, ветерану Великой Отечественной войны Анне Бурьянской исполнилось 100 лет

Юбиляршу поздравил губернатор региона
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Жительнице Тульской области, ветерану Великой Отечественной войны Анне Бурьянской исполнилось 100 лет

Жительнице Тульской области, ветерану Великой Отечественной войны Анне Бурьянской исполнилось 100 лет

Фото: материалы пресс-служб

10 октября свой 100 День рождения отметила жительница Щекино, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Анна Егоровна Бурьянская. С таким весомым юбилеем Анну Егоровну поздравляли не только родственники, но еще и представители региональной власти.

Так, ветерана ВОВ с ее столетием поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Вы принадлежите к тому несгибаемому поколению, которое защищало страну, поднимало из военного пепла великую державу, ковало могучую индустрию и укрепляло оборонный щит государства.

Глубокого уважения достоин ваш самоотверженный труд в юношеские годы, выпавшие на суровое для нашей Родины время – Великую Отечественную войну.

В мирное время, работая на Сталиногорской ГРЭС, а затем и на Первомайской ТЭЦ, Вы внесли весомый вклад в развитие энергетической отрасли Тульской области.

Спасибо Вам за самоотдачу, за бесценный опыт. Для нашей молодежи вся Ваша жизнь – яркий пример трудолюбия и патриотизма, - говорится в поздравлении.

Помимо этого, Анне Егоровне вручили ценный подарок.