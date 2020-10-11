Жительнице Тульской области, ветерану Великой Отечественной войны Анне Бурьянской исполнилось 100 лет Фото: материалы пресс-служб

10 октября свой 100 День рождения отметила жительница Щекино, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Анна Егоровна Бурьянская. С таким весомым юбилеем Анну Егоровну поздравляли не только родственники, но еще и представители региональной власти.

Так, ветерана ВОВ с ее столетием поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Вы принадлежите к тому несгибаемому поколению, которое защищало страну, поднимало из военного пепла великую державу, ковало могучую индустрию и укрепляло оборонный щит государства.

Глубокого уважения достоин ваш самоотверженный труд в юношеские годы, выпавшие на суровое для нашей Родины время – Великую Отечественную войну.

В мирное время, работая на Сталиногорской ГРЭС, а затем и на Первомайской ТЭЦ, Вы внесли весомый вклад в развитие энергетической отрасли Тульской области.

Спасибо Вам за самоотдачу, за бесценный опыт. Для нашей молодежи вся Ваша жизнь – яркий пример трудолюбия и патриотизма, - говорится в поздравлении.

Помимо этого, Анне Егоровне вручили ценный подарок.