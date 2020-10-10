10 октября в Туле на проспекте Ленина сгорел сетевой супермаркет Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 10 октября, ранним утром в 04:15 по мск на пульт диспетчера единой службы спасения сообщили, что в многоквартирном жилом доме на пр. Ленина, 135 загорелся продуктовый сетевой супермаркет.

На место происшествия прибыли семь пожарных расчетов, а горение ликвидировали 24 человека. На тушения огня пожарные затратили более 30 минут.

О пострадавших информации не поступало. В результате происшествия закоптилась вся площадь магазина, выгорел электрощиток, обгорел и обрушился подвесной потолок.