В Тульской области в поселке Збродовский торжественно открылся отремонтированный сельский клуб Фото: материалы пресс-служб

В Суворовском районе в поселке Збродовский торжественно открылся обновленный сельский клуб. Ранее здание было закрыто на ремонт, а на его преображение ушло 6,5 млн рублей.

Так, внутри здания заменили электропроводка и система отопления. Также, внутри клуба сделали новый пол, а в зрительном зале появились новые кресла, световое и звуковое оборудование.

Отметим, что сельский клуб в Збродовском посещают более 30 человек из шести населенных пунктов района.