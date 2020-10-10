17 коллекторских организаций заплатят штраф на сумму свыше 800 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

С начала текущего года в УФССП обратилось 169 человек с жалобой на деятельность коллекторских организаций по списанию финансовой задолженности. Оказалось, что не все юр лица, занимающиеся подобной деятельностью включены в госреестр.

В связи с этим к административной ответственности было привлечено 17 коллекторских организаций. По решению суда им назначены штрафы на общую сумму в 800 000 рублей.

На действия коллекторских организаций жители Тулы и области могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по телефону: 8(4872)350604.