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17 коллекторских организаций заплатят штраф на сумму свыше 800 тысяч рублей

С начала года на действия коллекторов пожаловались 169 жителей региона
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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17 коллекторских организаций заплатят штраф на сумму свыше 800 тысяч рублей

17 коллекторских организаций заплатят штраф на сумму свыше 800 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

С начала текущего года в УФССП обратилось 169 человек с жалобой на деятельность коллекторских организаций по списанию финансовой задолженности. Оказалось, что не все юр лица, занимающиеся подобной деятельностью включены в госреестр.

В связи с этим к административной ответственности было привлечено 17 коллекторских организаций. По решению суда им назначены штрафы на общую сумму в 800 000 рублей.

На действия коллекторских организаций жители Тулы и области могут обратиться к специалистам УФССП России по Тульской области по телефону: 8(4872)350604.

Криминал